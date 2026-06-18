Работа до самой смерти: десять стран, в которых нет пенсии по старости

Пенсионная система в стране практически перестала существовать. Ее развал ускорился после прихода к власти движения «Талибан», а в 2024 году систему и вовсе официально упразднили. И только в августе 2025 года, после четырехлетнего перерыва, правительство талибов объявило о возобновлении пенсионных выплат для почти 150 тысяч бывших военнослужащих, учителей, врачей и полицейских. Что касается тех, кто не имеет официальной работы — прежде всего фермеров, — то они и вовсе никогда не имели права на пенсию и существуют на грани выживания.