Работа до самой смерти: десять стран, в которых нет пенсии по старости

В России и многих других странах минимальная пенсия по возрасту положена всем, однако существуют и такие государства, где выплат фактически нет. Вместо этого работают накопительные фонды или программы для небольшой части населения. В некоторых странах многим пожилым людям вовсе приходится работать до глубокой старости или надеяться на помощь родственников. В каких странах пенсия по старости доступна не всем или отсутствует вовсе — в материале «Вечерней Москвы».
Сомали.
На протяжении десятилетий в Сомали практически не функционирует центральное правительство, что привело к полному коллапсу государственных институтов, включая социальное обеспечение. В стране нет ни пенсий, ни каких-либо пособий, поэтому старики вынуждены полагаться только на помощь местных общин, родственников и религиозных организаций.
Южный Судан.
В Южном Судане также фактически нет пенсионной системы из-за постоянной нестабильности в стране. К тому же большинство населения работает неофициально и не выплачивает страховые взносы, что привело к невозможности сформировать какие-либо пенсионные фонды.
Индия.
В Индии отсутствует единая государственная пенсия по старости. Регулярные выплаты положены лишь государственным служащим, а они составляют не более 12 процентов населения. Основное бремя ухода за пожилыми несут семьи и религиозные организации. Жителям страны приходится самостоятельно копить на старость, иначе они рискуют оказаться за чертой бедности. Главные причины такого положения — высокая плотность населения и ограниченность государственного бюджета.
Пенсионная система в стране практически перестала существовать. Ее развал ускорился после прихода к власти движения «Талибан», а в 2024 году систему и вовсе официально упразднили. И только в августе 2025 года, после четырехлетнего перерыва, правительство талибов объявило о возобновлении пенсионных выплат для почти 150 тысяч бывших военнослужащих, учителей, врачей и полицейских. Что касается тех, кто не имеет официальной работы — прежде всего фермеров, — то они и вовсе никогда не имели права на пенсию и существуют на грани выживания.
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Нигер.
Формально в Нигере существует пенсионная система, однако выплаты фактически получают лишь три процента населения. Средняя продолжительность жизни составляет 52 года, а легально трудоустроено лишь около пяти процентов жителей. Высокий уровень преступности и распространенность теневой экономики делают государственные пособия недоступными для большинства граждан.
Бутан.
В Бутане формально действует пенсионная система накопительного типа. Ее участники получают как ежемесячную пенсию, так и единовременную выплату. Однако эта система распространяется только на государственных служащих, военных и сотрудников госкорпораций — то есть менее чем на 10 процентов населения. Таким образом, подавляющее большинство жителей этой аграрной страны остается без пенсии. В этих условиях забота о пожилых людях традиционно ложится на семьи и общины. Некоторые старики, особенно те, у кого нет родных, находят приют и пожизненный уход при буддистких монастырях.
В Пакистане функционируют две параллельные пенсионные системы: одна — для государственных служащих; другая — для работников частного сектора. Однако во второй существует ряд ограничений: система действует только для компаний, где трудоустроено 10 и более человек. Подавляющее большинство населения Пакистана трудится неофициально: в сельском хозяйстве, мелкой торговле, в качестве домашней прислуги и временных работников. Эти люди не имеют никакого пенсионного обеспечения. Единственными источниками дохода в старости для них остаются личные накопления, помощь детей или продолжение работы вплоть до самой смерти.
Гана.
В Гане государственные фонды охватывают сотрудников частного и государственного секторов, торговцев, фермеров, военных и некоторых чиновников. Однако реально пенсии получают лишь 10 процентов работающих, тогда как остальным приходится рассчитывать только на себя. Главные проблемы системы — высокий процент занятости в теневом секторе экономики и постоянное обесценение национальной валюты.
Суринам.
В Суринаме пенсионные выплаты получает лишь узкий круг лиц: только госслужащие, полицейские и военные. Остальные жители страны полностью лишены какой-либо государственной поддержки в старости, что делает пенсию в этой южноамериканской стране привилегией, а не правом.
Гондурас.
Пенсионная система Гондураса охватывает меньшинство населения — около 30 процентов работающих, преимущественно занятых в формальном секторе. Государственный институт, несущий основную нагрузку в сфере обеспечения пенсиями, постоянно сталкивается с финансовым дефицитом. Для подавляющего большинства жителей страны, работающих неофициально, пенсии не существует. Их старость обеспечивается за счет продолжения трудовой деятельности, поддержки семьи или денежных переводов от родственников, находящихся за границей.
Пенсионная система может быть устроена по-разному в зависимости от страны. В каких-то государствах стаж может не влиять на размер выплаты, а в каких-то 20 процентов населения и вовсе никогда не будет получать пенсию. Как устроены пенсионные системы в разных уголках мира — в материале «Вечерней Москвы».