Можно ли отменить брачный договор из-за «нечестного» раздела: адвокат дал ответ

При этом оспорить брачный договор все же возможно, но только в исключительных случаях. Для этого нужно доказать, что условия ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение при разводе или есть другие основания недействительности сделки. Простого аргумента о том, что «кому-то досталось больше», недостаточно.