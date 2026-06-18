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В Перми осудили виновника поджога автомобилей в микрорайоне Парковый

Общий ущерб от пожара превысил 13 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Суд вынес приговор мужчине, который устроил поджог автомобилей на парковке в микрорайоне Парковый в Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, ночью 19 ноября 2025 года злоумышленник поджег автомобиль Mercedes во дворе дома на проспекте Парковый. Поводом стала личная неприязнь к знакомому, которого мужчина по ошибке считал владельцем машины. В результате возгорания огонь распространился на стоявшие рядом автомобили.

Общий ущерб от пожара превысил 13 миллионов рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение 2,5 лет. Кроме того, с осужденного взыскана сумма ущерба в пользу потерпевших.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.