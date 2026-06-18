В Перми осудили виновника поджога автомобилей в микрорайоне Парковый

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение 2,5 лет. Кроме того, с осужденного взыскана сумма ущерба в пользу потерпевших.