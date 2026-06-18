В Приморье наставники помогут молодым медикам освоиться на работе

«Специалист, который остается один на один с трудностями, может уйти из профессии или уехать в другой регион. Когда рядом есть опытный наставник, адаптация проходит быстрее, а желание работать и развиваться в системе здравоохранения только укрепляется», — подчеркнул министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов.