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В Приморье наставники помогут молодым медикам освоиться на работе

Это позволит сократить период адаптации начинающих сотрудников почти на 40%

Команды наставников сформированы в Приморском крае для помощи молодым специалистам с адаптацией в сфере здравоохранения, сообщили в агентстве проектного управления региона. Развитие наставничества — важный инструмент реализации нацпроекта «Кадры».

Всего в государственных больницах и поликлиниках крупных городов и небольших населенных пунктов Приморья работают 536 наставников. Это опытные врачи, медсестры и фельдшеры, которые помогают молодым медикам познавать профессию. Благодаря их работе удается сократить период адаптации начинающих сотрудников почти на 40%.

«Специалист, который остается один на один с трудностями, может уйти из профессии или уехать в другой регион. Когда рядом есть опытный наставник, адаптация проходит быстрее, а желание работать и развиваться в системе здравоохранения только укрепляется», — подчеркнул министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов.

Ожидается, что в 2026 году медицинские вузы и колледжи региона выпустят более 3 тысяч молодых специалистов, которым предстоит начать работу в больницах и поликлиниках Приморья. Для их поддержки в крае действует региональная система наставничества, а для самих наставников предусмотрены ежемесячные выплаты из краевого бюджета.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.