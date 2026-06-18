Власти ищут подрядчика, который благоустроит привокзальный сквер в Железнодорожном

Администрация Правдинского муницпального округа ищет подрядчика, который благоустроит привокзальный сквер в поселке Железнодорожный. Информация о проведении соответствующего электронного аукциона размещена на сайте регионального центра торгов.
Максимальная цена контракта — 10 816 590 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Заявки принимаются до 29 июня. Победителя определят 1 июля.
Как стало известно ранее, в Железнодорожном планируют благоустроить территорию вокруг привезённого из Черняховска паровоза и стоящей рядом водонапорной башни, в которой планировали открыть отель одного номера.