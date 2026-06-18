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Власти ищут подрядчика, который благоустроит привокзальный сквер в Железнодорожном

Работы необходимо выполнить в этом году.

Администрация Правдинского муницпального округа ищет подрядчика, который благоустроит привокзальный сквер в поселке Железнодорожный. Информация о проведении соответствующего электронного аукциона размещена на сайте регионального центра торгов.

Максимальная цена контракта — 10 816 590 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Заявки принимаются до 29 июня. Победителя определят 1 июля.

Как стало известно ранее, в Железнодорожном планируют благоустроить территорию вокруг привезённого из Черняховска паровоза и стоящей рядом водонапорной башни, в которой планировали открыть отель одного номера.