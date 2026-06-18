Вэнс: США ведут переговоры с Кубой о возможных переменах на острове

«Сейчас мы ведем переговоры с кубинским правительством о том, как они могли бы изменить свой подход и изменить эту ситуацию. Посмотрим, что они сделают. Если они будут принимать разумные решения, у нас будут гораздо лучшие отношения с этим островом», — сказал Вэнс.