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Вэнс: США ведут переговоры с Кубой о возможных переменах на острове

Вэнс заявил, что США держат Кубу в блокаде, чтобы ее народ был «счастливым».

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Белом доме сообщил, что администрация президента Дональда Трампа обсуждает с правительством Кубы возможные изменения в кубинской политике. Вэнс выразил надежду на улучшение отношений между двумя странами, если Гавана будет принимать решения, которые нужны Вашингтону.

«Сейчас мы ведем переговоры с кубинским правительством о том, как они могли бы изменить свой подход и изменить эту ситуацию. Посмотрим, что они сделают. Если они будут принимать разумные решения, у нас будут гораздо лучшие отношения с этим островом», — сказал Вэнс.

При этом вице-президент США отметил, что делается все это, якобы, с целью сделать кубинский народ «счастливым и успешным». Примерно с той же целью американцы бомбили Иран, Югославию, Венесуэлу, Сирию и многие-многие другие страны.

Ранее KP.RU сообщил, что в начале года Куба обвинила Трампа в военном вмешательстве и шантаже.

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