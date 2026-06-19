Свердловчанам вновь разрешили жарить шашлыки на природе

В радиусе 10 метров не должно быть сухой травы, а также горючих материалов. Место открытого огня должно быть не менее чем в 50 метрах от постройки и 100 метров от кромки леса. Необходимо, чтобы в доступе были средства пожаротушения — ведро с водой, огнетушитель.