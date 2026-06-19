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Свердловчанам вновь разрешили жарить шашлыки на природе

На Среднем Урале 18 июня отменили особый противопожарный режим.

Источник: Комсомольская правда

На заседании регионального правительства 18 июня приняли решение отменить особый противопожарный режим. Об этом сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Начиная с 19 июня, в регионе снимут запрет на разведение открытого огня, а также приготовление блюд на мангале, сжигание мусора и травы.

Безусловно, контроль сохраним на прежнем уровне. Наша четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль. В том числе работу удаленных систем.

рассказывал Денис Паслер

В регионе продолжают действовать ограничения в период пожароопасного сезона. Владельцам садовых участков необходимо соблюдать правила безопасности во время использования огня. Мангалы и жаровни должны быть установлены на расстоянии не меньше пяти метров от построек и зданий.

В радиусе 10 метров не должно быть сухой травы, а также горючих материалов. Место открытого огня должно быть не менее чем в 50 метрах от постройки и 100 метров от кромки леса. Необходимо, чтобы в доступе были средства пожаротушения — ведро с водой, огнетушитель.