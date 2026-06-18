Более 100 предприятий в Крыму получили льготные микрозаймы в 2026 году

Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым с начала 2026 года одобрил льготные микрозаймы для более чем 100 местных предприятий, сообщили в министерстве экономического развития региона. Такая поддержка помогает компаниям развиваться в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Предприниматели могут оформить микрозаем на выгодных условиях, воспользовавшись специализированной программой «Приоритет». Ставка под поручительство составит 11,6%, под залог — 7,25% годовых на срок от 6 до 36 месяцев.
Программа направлена на развитие бизнеса, работающего в таких приоритетных отраслях экономики, как сельское хозяйство, инновации, промышленное и обрабатывающее производство, туризм, гостиничный бизнес.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.