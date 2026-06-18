Цветение клюквы заметили на болотах Керженского заповедника

За особенное строение лепестков англичане назвали клюкву cranberry — «Журавлиная ягода». В переводе crаne — журавль, а berry — ягода. Все дело в том, что у цветков клюквы лепестки загнуты вверх, а пестик и тычинки направлены вниз, поэтому раскрытые цветки напоминают голову птицы с длинным клювом.