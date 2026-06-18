Цветение клюквы заметили на болотах Керженского заповедника

На болотах Керженского заповедника продолжается цветение клюквы. Из-за этого создается ощущение нежно-розовой дымки над кочками, поделились в соцсетях заповедника.
За особенное строение лепестков англичане назвали клюкву cranberry — «Журавлиная ягода». В переводе crаne — журавль, а berry — ягода. Все дело в том, что у цветков клюквы лепестки загнуты вверх, а пестик и тычинки направлены вниз, поэтому раскрытые цветки напоминают голову птицы с длинным клювом.
Как оказалось, этим летом в одном месте можно найти представителей сразу нескольких «поколений» клюквы. Растение на болотах сейчас находится в разных стадиях развития — цветки, завязи, первые сформировавшиеся зеленые плоды и прошлогодние красные ягоды. Последние хорошо сохранились благодаря наличию в них природного консерванта — бензойной кислоты.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в 2,1 раза увеличился турпоток в Керженский заповедник за последние 4 года.