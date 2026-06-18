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Хор Сретенского монастыря спел вечную память на Мамаевом кургане

Хор Сретенского монастыря во время концертного тура в Волгограде исполнил.

Хор Сретенского монастыря во время концертного тура в Волгограде исполнил вечную память о защитниках Отечества в храме Всех Святых на Мамаевом кургане. Трогательное видео появилось на официальном канале хора в мессенджере МАКС.

— Хор Сретенского монастыря помолился в храме Всех Святых на Мамаевом Кургане. Вечная память погибшим героям! — говорится в коротком текстовом описании трехминутного видеоряда, который сопровождается не только кадрами их храма Всех Святых, но и других локаций Мамаева кургана.

Поклонники артистов в своих комментариях отмечают, что такое красивое и трогательное исполнение заупокойного песнопения пробирает до слез и мурашек.

Напомним, что хор Сретенского монастыря выступил с аншлагом в Волгограде 10 июня текущего года в рамках гастрольного тура по южным городам России. В настоящее время он завершен, однако артисты продолжают радовать своих поклонников такими видеоподарками.

Видео: хор Сретенского монастыря / МАКС.

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