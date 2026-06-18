Хор Сретенского монастыря спел вечную память на Мамаевом кургане

— Хор Сретенского монастыря помолился в храме Всех Святых на Мамаевом Кургане. Вечная память погибшим героям! — говорится в коротком текстовом описании трехминутного видеоряда, который сопровождается не только кадрами их храма Всех Святых, но и других локаций Мамаева кургана.