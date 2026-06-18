Учёные выяснили, что общение с котами может усиливать стресс вместо того, чтобы его снижать

В эксперименте участвовали 188 человек: одни жили с собакой или кошкой, другие — сразу с двумя животными разных видов. Исследование продолжалось пять дней. Участники жили обычной жизнью, а по сигналу на смартфоне заполняли небольшой опросник: оценивали настроение по шкале от 1 до 7, фиксировали уровень стресса и отмечали, находится ли рядом питомец и контактируют ли они с ним.