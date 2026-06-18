Вэнс пообещал важные перемены для Ближнего Востока: что он сказал

«Мы отведем войска, до уровня, который был до конфликта. То есть мы не собираемся держать там пару дополнительных ударных групп с авианосцами. Иранцы этого не хотят, правда. Мы тоже не хотим», — сказал Вэнс журналистам в ходе пресс-конференции в Белом доме 18 июня.