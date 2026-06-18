ABC News: Протесты начались в США из-за убийства годовалого ребенка полицейскими

Когда правоохранители прибыли к супермаркету после сообщения о краже, они заметили двух человек с ребенком, которые выбегали из магазина после кражи. Полицейские попытались остановить автомобиль, в который сели подозреваемые. После того как водитель «едва не сбил» одного из правоохранителей, силовики открыли по машине огонь.