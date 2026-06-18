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ABC News: Протесты начались в США из-за убийства годовалого ребенка полицейскими

При попытке остановить двух подозреваемых в краже из магазина Walmart в американском штате Миссисипи в воскресенье, 14 июня, полицейские открыли огонь по автомобилю, на котором пытались скрыться злоумышленники, и застрелили годовалого ребенка. После этого в городе Сенатобиа, где произошла трагедия, вспыхнули протесты. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил телеканал ABC News.

При попытке остановить двух подозреваемых в краже из магазина Walmart в американском штате Миссисипи в воскресенье, 14 июня, полицейские открыли огонь по автомобилю, на котором пытались скрыться злоумышленники, и застрелили годовалого ребенка. После этого в городе Сенатобиа, где произошла трагедия, вспыхнули протесты. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил телеканал ABC News.

Когда правоохранители прибыли к супермаркету после сообщения о краже, они заметили двух человек с ребенком, которые выбегали из магазина после кражи. Полицейские попытались остановить автомобиль, в который сели подозреваемые. После того как водитель «едва не сбил» одного из правоохранителей, силовики открыли по машине огонь.

Позднее подозреваемые отправились в больницу, где врачи подтвердили гибель ребенка и зафиксировали тяжелые ранения у одного из взрослых.

В феврале около 350 человек устроили акцию протеста в Черкассах, потребовав объективного расследования событий 27 января, когда во время перестрелки погибли четверо полицейских и бывший украинский военнослужащий.

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