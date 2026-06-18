В Тольятти пройдет международный музыкальный фестиваль «Барабаны Мира»

Масштабное событие для любителей и профессионалов барабанной музыки со всего мира пройдет в Тольятти с 22 по 28 июня в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации городского округа.
Участники фестиваля соберутся на живописной базе отдыха «Росинка» на берегу Волги. Артисты из разных стран представят гостям музыкальные произведения и помогут освоить приемы игры на разных инструментах во время мастер-классов.
«Фестиваль — это не только музыка. Колоритные этноярмарки познакомят с культурным наследием разных народов: здесь будут представлены национальные украшения ручной работы, аутентичные предметы быта и, конечно, блюда традиционной кухни. Каждый найдет что‑то по душе — от изысканных сувениров до гастрономических открытий», — добавили в управлении туризма администрации городского округа.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.