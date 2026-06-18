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Жителя Ростовской области будут судить за теракты на железной дороге

Дело жителя Ростовской области о 2 терактах на железной дороге направили в суд.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн — РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого в двух терактах на железной дороге, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Ростовской области. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в декабре 2025 года обвиняемому через один из мессенджеров поступило предложение за деньги совершить поджог объекта железнодорожной инфраструктуры. Согласившись, он получил инструкции, координаты объекта и деньги для приобретения необходимых материалов.

Так, 10 декабря он приехал к железнодорожной станции Зерноград Северо-Кавказской железной дороги, где поджег релейный шкаф, обеспечивающий автоматическое регулирование движения поездов и безопасность их следования. Двадцать третьего декабря он повторно совершил поджог на территории СКЖД.

Свои действия он фиксировал на камеру мобильного и направлял видеозапись куратору.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.