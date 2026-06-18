Жителя Ростовской области будут судить за теракты на железной дороге

Следствие установило, что в декабре 2025 года обвиняемому через один из мессенджеров поступило предложение за деньги совершить поджог объекта железнодорожной инфраструктуры. Согласившись, он получил инструкции, координаты объекта и деньги для приобретения необходимых материалов.