В Комсомольске-на-Амуре дом на Бульваре Юности могут сдать раньше срока

Дмитрий Демешин сообщил в своём канале, что на площадке работает местный подрядчик, уже зарекомендовавший себя на нескольких объектах в городе. С руководителем компании глава региона пообщался прямо на месте. Коммуникации к дому подведены — есть вода и тепло, закуплены лифты. Осенью строители планируют закрыть контур и перейти к кровле, чтобы затем спокойно заняться внутренней отделкой.