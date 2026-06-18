В Комсомольске-на-Амуре дом на Бульваре Юности могут сдать раньше срока

В Комсомольске-на-Амуре продолжается строительство жилья. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично проинспектировал одну из строек — дом на Бульваре Юности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Дмитрий Демешин сообщил в своём канале, что на площадке работает местный подрядчик, уже зарекомендовавший себя на нескольких объектах в городе. С руководителем компании глава региона пообщался прямо на месте. Коммуникации к дому подведены — есть вода и тепло, закуплены лифты. Осенью строители планируют закрыть контур и перейти к кровле, чтобы затем спокойно заняться внутренней отделкой.
— По графику дом должны завершить в III квартале 2027 года. Но рабочие идут с опережением графика — вместо одного этажа за месяц отстраивают по два. Поэтому есть настрой сдать дом раньше срока, уже в начале следующего года, — написал Дмитрий Демешин.
Хабаровский край сегодня входит в число лидеров Дальневосточного федерального округа по темпам жилищного строительства и занимает 21-е место в стране. Во многом это результат решения Президента РФ Владимира Путина о Дальневосточной ипотеке под 2 процента. Доступные кредиты подстегнули спрос, а за ним подтянулись и застройщики.
По итогам 2025 года в регионе ввели более 558 тысяч квадратных метров жилья — на 6 процентов больше, чем годом ранее. Ещё 1 миллион 558 тысяч квадратных метров находится в стадии строительства. Основные объёмы приходятся на Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Бикин и Хабаровский район.
— Своё жильё — это возможность для молодых семей строить планы на будущее, растить детей и связывать свою жизнь с Хабаровским краем. Поэтому будем продолжать строить и создавать для этого все условия, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
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