В Ростове руководителя регионального фонда обвиняют в махинациях с целевыми займами

Установлено, что 53-летняя руководительница выдала целевые займы двум компаниям и около двух лет регулярно составляла заведомо ложные заключения по результатам проверок. Осознавая, что средства расходуются не по назначению и у заемщиков нет роста производственных показателей, она вводила в заблуждение контролирующие органы относительно законности использования бюджетных средств.