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Путин пошутил про уставшего переводчика на переговорах с премьером Камбоджи

Во время встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом президент России Владимир Путин в четверг, 18 июня, пошутил про отсутствие синхронного перевода в начале беседы, предположив, что переводчик устал за время саммита Россия — АСЕАН либо у него закончился рабочий день.

Во время встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом президент России Владимир Путин в четверг, 18 июня, пошутил про отсутствие синхронного перевода в начале беседы, предположив, что переводчик устал за время саммита Россия — АСЕАН либо у него закончился рабочий день.

В начале встречи с Манетом российский лидер обратил внимание на то, что в наушнике у его собеседника отсутствует перевод, и по-английски спросил его, все ли в порядке.

— Вы не слышите переводчика? Пошел отдыхать, наверное, устал. Сейчас мы его найдем, — по-русски пошутил Путин.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подсказал службе протокола, что в аудиоканале для синхронного перевода с русского языка «глухо». Премьер-министр Камбоджи предложил, чтобы переводчиком выступил один из членов его делегации, но Путин посоветовал ему дождаться, когда к переводу подключится профессионал, передает РИА Новости.

17 июня на том же саммите глава государства помог филиппинскому коллеге Фердинанду Маркосу — младшему разобраться с оборудованием для синхронного перевода. Путин показал ему, как использовать переводчик, и произнес по-английски «да», когда политик разобрался с техникой и надел наушник.

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