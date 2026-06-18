Путин пошутил про уставшего переводчика на переговорах с премьером Камбоджи

Во время встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом президент России Владимир Путин в четверг, 18 июня, пошутил про отсутствие синхронного перевода в начале беседы, предположив, что переводчик устал за время саммита Россия — АСЕАН либо у него закончился рабочий день.
В начале встречи с Манетом российский лидер обратил внимание на то, что в наушнике у его собеседника отсутствует перевод, и по-английски спросил его, все ли в порядке.
— Вы не слышите переводчика? Пошел отдыхать, наверное, устал. Сейчас мы его найдем, — по-русски пошутил Путин.
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подсказал службе протокола, что в аудиоканале для синхронного перевода с русского языка «глухо». Премьер-министр Камбоджи предложил, чтобы переводчиком выступил один из членов его делегации, но Путин посоветовал ему дождаться, когда к переводу подключится профессионал, передает РИА Новости.
17 июня на том же саммите глава государства помог филиппинскому коллеге Фердинанду Маркосу — младшему разобраться с оборудованием для синхронного перевода. Путин показал ему, как использовать переводчик, и произнес по-английски «да», когда политик разобрался с техникой и надел наушник.