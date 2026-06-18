Создатель мультфильмов «Пес в сапогах» и «Чудеса» Игорь Макаров умер в 82 года

Причины смерти он не назвал. Капков отметил, что Макаров был одним из пионеров советского цветного телевидения и принимал участие в создании множества известных мультфильмов и телепередач, таких как «Утренняя почта» и «Вокруг смеха», а также работал в театре и игровом кино.