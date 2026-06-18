Создатель мультфильмов «Пес в сапогах» и «Чудеса» Игорь Макаров умер в 82 года

Советский и российский художник-постановщик и карикатурист Игорь Макаров ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом сообщил шеф-директор «Союзмультфильма» Сергей Капков.
— Умер Игорь Аркадьевич Макаров — уникальный художник, умевший все… Игорь Аркадьевич до последних дней был интересующимся человеком, пытавшимся везде успеть побывать, со всеми пообщаться, узнать что-то новое, — говорится в его Telegram-канале.
Причины смерти он не назвал. Капков отметил, что Макаров был одним из пионеров советского цветного телевидения и принимал участие в создании множества известных мультфильмов и телепередач, таких как «Утренняя почта» и «Вокруг смеха», а также работал в театре и игровом кино.
Шеф-директор «Союзмультфильма» подчеркнул вклад Макарова в анимацию. Среди известных работ Макарова — мультфильмы «Ограбление по…», «Контакты… конфликты…», «Очень синяя борода», мюзикл «Пес в сапогах», «Чудеса» и советско-американские «Стереотипы».
Капков добавил, что в последний раз виделся с Макаровым неделю назад на праздновании 90-летия «Союзмультфильма».
Макаров родился в Саратове и окончил факультет прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское). Он занимался карикатурой, шаржем и книжной графикой, работал художником-постановщиком в главной редакции музыкальных программ Центрального телевидения, студии «Мульттелефильм» творческого объединения «Экран» и на киностудии «Союзмультфильм».