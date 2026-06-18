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В Хабаровске 19 июня ожидается кратковременный дождь и до 25 градусов тепла

В южных районах Хабаровского края синоптики обещают грозы и потепление до плюс 28.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске и Хабаровском крае 19 июня опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Об этом сообщает Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В краевой столице день пройдёт под знаком кратковременного дождя. Ночью столбики термометров покажут от плюс 13 до плюс 15 градусов. Днём воздух прогреется до комфортных 23−25 градусов тепла. Ветер ожидается юго-восточный и юго-западный, его скорость составит от 3 до 10 метров в секунду.

Южным районам края повезёт с теплом, но не с осадками. Там синоптики обещают небольшие дожди, местами с грозами. Ночные температуры будут держаться в пределах 11−16 градусов выше нуля, а днём воздух прогреется до 23−28 градусов тепла. Ветер юго-восточный, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В центральных районах — схожая картина: небольшой дождь, местами с грозами. Исключение составляют Советско-Гаванский и Ванинский муниципальные районы, где существенных осадков не ожидается. Ночью температура составит от 6 до 12 градусов тепла, днём — от 17 до 27. Ветер восточных направлений разгонится до 2−12 метров в секунду.

Северные районы встретят пятницу с переменной облачностью. Местами пройдёт небольшой дождь. Ночные температуры здесь будут колебаться от 0 до плюс 14 градусов, дневные — от 4 до 20 тепла. Ветер сохранит восточное направление, скорость — от 2 до 11 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru