В Хабаровске 19 июня ожидается кратковременный дождь и до 25 градусов тепла

Южным районам края повезёт с теплом, но не с осадками. Там синоптики обещают небольшие дожди, местами с грозами. Ночные температуры будут держаться в пределах 11−16 градусов выше нуля, а днём воздух прогреется до 23−28 градусов тепла. Ветер юго-восточный, порывы могут достигать 12 метров в секунду.