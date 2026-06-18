Комнаты матери и ребенка появятся еще в двух вузах Ростовской области

Сегодня на Дону проживают около 200 тысяч семей с детьми, около 54 тысяч из них — многодетные. Предусмотрены различные меры социальной поддержки — льготы, выплаты и адресная помощь. Во многом благодаря этому количество многодетных семей за последние три года увеличилось в регионе почти на 9 тысяч. Особое внимание уделяют молодых семьям и женщинам, совмещающим материнство с учебой или работой. Например, в Ростовской области развивается проект «социальная няня», который помогает мамам сохранять возможность работать и строить карьеру.