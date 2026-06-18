Комнаты матери и ребенка появятся еще в двух вузах Ростовской области

Специальные пространства для студенток с детьми — комнаты матери и ребенка — работают в четырех вузах Ростовской области и в ближайшее время появятся еще в двух учебных заведениях, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Помощь молодым родителям — одна из приоритетных задач нацпроекта «Семья».
Сегодня на Дону проживают около 200 тысяч семей с детьми, около 54 тысяч из них — многодетные. Предусмотрены различные меры социальной поддержки — льготы, выплаты и адресная помощь. Во многом благодаря этому количество многодетных семей за последние три года увеличилось в регионе почти на 9 тысяч. Особое внимание уделяют молодых семьям и женщинам, совмещающим материнство с учебой или работой. Например, в Ростовской области развивается проект «социальная няня», который помогает мамам сохранять возможность работать и строить карьеру.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.