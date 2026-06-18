В Краснокамске «Парад обезьян» завершился штрафом для предпринимателя

Во время инспекции выяснилось, что у организатора мероприятия отсутствует необходимая лицензия на работу с животными в зоопарках, цирках, зоотеатрах и других подобных учреждениях. Также было установлено, что корма для животных поставлялись без обязательных ветеринарных документов.