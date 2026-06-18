Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснокамске «Парад обезьян» завершился штрафом для предпринимателя

У организатора мероприятия отсутствует необходимая лицензия на работу с животными.

Источник: Комсомольская правда

В Краснокамске провели проверку индивидуального предпринимателя Хабибова Х. М. Он занимается содержанием и демонстрацией животных в развлекательных целях в торговом центре «Добрыня».

С 28 мая по 3 июня в ТЦ проходила выставка под названием «Парад обезьян».

Во время инспекции выяснилось, что у организатора мероприятия отсутствует необходимая лицензия на работу с животными в зоопарках, цирках, зоотеатрах и других подобных учреждениях. Также было установлено, что корма для животных поставлялись без обязательных ветеринарных документов.

По данным ведомства, такие факты нарушают требования закона об ответственном обращении с животными, а также ветеринарные правила и нормы оформления сопроводительных документов.

16 июня предприниматель был привлечён к административной ответственности. Ему назначили штраф.