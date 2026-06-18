Умер Игорь Макаров, мультипликатор, шаржист, член Союза кинематографистов РФ

Как писал сайт KP.RU, 30 марта стало известно, что в возрасте 85 лет умер член Союза кинематографистов России Игорь Мордмиллович. В его фильмографии кинооператора свыше 110 фильмов. В разные годы он работал ассистентом оператора Центральной студии документальных фильмов, а также оператором отдела производства фильмов Центрального телевидения.