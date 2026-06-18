США по указанию Трампа сняли морскую блокаду с портов и прибрежных районов Ирана

Американская армия сняла морскую блокаду с иранских портов и прибрежных зон. Соответствующий приказ отдал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом в четверг, 18 июня, сообщило центральное командование Пентагона (CENTCOM).
— Силы США сняли блокаду со всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов и прибрежных районов в соответствии с указанием президента, — говорится в публикации в социальной сети Х.
Уточняется, что теперь армия США не мешает транзиту судов в иранские порты или из них.
— Все усилия по поддержанию военной блокады со стороны США прекращены, — заявило командование.
15 июня во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Дональд Трамп сообщил о подписании меморандума между США и Ираном и отметил, что Ормузский пролив полностью откроют для судов 19 июня. Согласно информации журналистов, этот документ подразумевает снятие нефтяных санкций с Ирана, разморозку активов страны в размере 25 миллиардов долларов и остановку ядерной программы.
Также США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение военных действий.