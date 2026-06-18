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Власти Москвы заявили о штатной поставке нефтепродуктов на АЗС

Все автозаправочные станции в Москве работают в штатном режиме, поставки топлива продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Источник: Life.ru

Средневзвешенные цены на топливо в крупнейших сетях на 15 июня, по данным Московской Топливной Ассоциации, составили: дизельное топливо — 79,28 рубля за литр, АИ-92 — 65,22, АИ-95 — 72,08, АИ-100 (98+) — 98,25 рубля.

Ранее на Московском нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар после попадания беспилотника. Сейчас огонь в основном локализован. Ночью 18 июня Россия подверглась массированной воздушной атаке ВСУ. ПВО сбила 555 украинских дронов самолётного типа над 19 регионами, а удар по столице стал крупнейшим за последние два года — над Москвой уничтожено 180 беспилотников. Несколько аппаратов всё же достигли Московского НПЗ.

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