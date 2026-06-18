Власти Москвы заявили о штатной поставке нефтепродуктов на АЗС

Ранее на Московском нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар после попадания беспилотника. Сейчас огонь в основном локализован. Ночью 18 июня Россия подверглась массированной воздушной атаке ВСУ. ПВО сбила 555 украинских дронов самолётного типа над 19 регионами, а удар по столице стал крупнейшим за последние два года — над Москвой уничтожено 180 беспилотников. Несколько аппаратов всё же достигли Московского НПЗ.