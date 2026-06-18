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В Самарской области очистили берег реки Иргиз

«Серебряные» волонтеры собрали пластик, стекло и другие бытовые отходы.

«Серебряные» волонтеры из группы «Активисты» Большеглушицкого района Самарской области провели акцию в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие» и привели в порядок берег реки Иргиз, сообщили в районной администрации.

Сохранению водоемов уделяют особое внимание в Большеглушицком районе, поскольку реки и озера — это не только бесценное природное богатство, но и излюбленные места отдыха для местных жителей всех возрастов. Внесли свой посильный вклад в заботу о природе и «серебряные» волонтеры. Вместе они собрали пластик, стекло и другие бытовые отходы в прибрежной зоне реки Иргиз.

«Мусора оказалось немало, но мы, действуя дружно и слаженно, собрали все, что смогли, и теперь берег радует глаз своей чистотой. Мы выражаем огромную благодарность каждому, кто уже присоединился к нашим экологическим акциям и поддерживает нас», — отметила «серебряный» волонтер Надежда Черкашина.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.