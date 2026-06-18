В Самарской области очистили берег реки Иргиз

Сохранению водоемов уделяют особое внимание в Большеглушицком районе, поскольку реки и озера — это не только бесценное природное богатство, но и излюбленные места отдыха для местных жителей всех возрастов. Внесли свой посильный вклад в заботу о природе и «серебряные» волонтеры. Вместе они собрали пластик, стекло и другие бытовые отходы в прибрежной зоне реки Иргиз.