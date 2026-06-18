Главные новости за 18 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В Орловской области начался эксперимент по СМС-оповещению жителей об угрозе атак беспилотников. По словам губернатора Андрея Клычкова, тестирование системы продлится два месяца. Глава региона опасается, что доставка сообщений может быть долгой, а слишком частые уведомления приведут к тому, что жители перестанут обращать на них внимание.