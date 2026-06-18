Представитель ГАИ призвал водителей не перекрывать проезд «обочечникам»

Если представитель Госавтоинспекции (ГАИ) заметит водителя, выехавшего на обочину дороги, которого решил не пускать другой водитель, он остановит всю колонну нарушителей. Кроме того, выезд на обочину может зафиксировать дорожная камера. Из-за этого «обочечников» следует игнорировать, чтобы избежать получения штрафа. Об этом рассказал представитель ГАИ в беседе с порталом Naavtotrasse.