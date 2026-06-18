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Аминов объяснил, зачем Калининграду платные муниципальные парковки

За пять месяцев 2026 года число посещений превысило 300 тысяч.

Источник: Клопс.ru

При оценке работы платных муниципальных стоянок важно учитывать не столько поступления в бюджет, сколько доступность парковочных мест для жителей, в том числе льготников, и туристов. Об этом глава города Олег Аминов заявил на заседании профильной комиссии в четверг, 18 июня.

«Парковки носят не коммерческий характер, это больше социальный вопрос», — отметил Аминов.

Сейчас муниципальное учреждение контролирует работу 17 платных стоянок. На заседании обсудили статистику их использования. В 2025 году водители совершили около 400 тысяч парковочных сессий, из которых примерно 4 тысячи пришлись на льготников. За первые пять месяцев 2026-го число посещений превысило 300 тысяч.

В муниципальном учреждении объяснили рост тем, что с 1 сентября 2025 года отдельные категории граждан получили право бесплатно пользоваться парковками. Они могут свободно ставить машины по вечерам, в выходные и праздничные дни.

В ближайшее время пользоваться муниципальными паркингами можно будет по абонементу. Его стоимость, как выяснилось, ещё не определена.

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