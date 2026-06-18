Аминов объяснил, зачем Калининграду платные муниципальные парковки

Сейчас муниципальное учреждение контролирует работу 17 платных стоянок. На заседании обсудили статистику их использования. В 2025 году водители совершили около 400 тысяч парковочных сессий, из которых примерно 4 тысячи пришлись на льготников. За первые пять месяцев 2026-го число посещений превысило 300 тысяч.