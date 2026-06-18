В Калининграде суд взыскал компенсацию с хозяйки напавшей на ребенка собаки

По иску прокурора Ленинградского района города Калининграда взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка, которого укусила собак. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В декабре 2025 года на детской площадке по ул. Артиллерийской в Калининграде 9-летняя девочка получила травмы в результате нападения собаки породы «бостон-терьер». Суд взыскал с владелицы собаки компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.
Исполнение судебного акта поставлено на контроль.
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