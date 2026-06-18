Генеральным директором воронежского «Факела» станет Дмитрий Кондратов

Ранее Дмитрий Кондратов занимал пост председателя совета директоров футбольного клуба «Пари НН». Именно его считали наиболее вероятным кандидатом на пост гендиректора «Факела» — после того как Роман Асхабадзе объявил об уходе из клуба. Еще одним претендентом называли Валентина Климко, работавшего генеральным директором армавирского «Торпедо» и президентом «Черноморца» из Новороссийска.