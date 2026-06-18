Ребенка чудом удалось спасти от крокодилов: неадекват швырнул 3-летнего мальчика в вольер

При этом местная полиция не уверена, знали ли ребенок и мужчина друг друга. Не уточняется также, где были родители мальчика, которого бросили в вольер. Однако сейчас ребенок госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии — врачи уверены, что при должной медицинской помощи ему удастся восстановиться.