Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенка чудом удалось спасти от крокодилов: неадекват швырнул 3-летнего мальчика в вольер

В Британии мужчина бросил 3-летнего ребенка в вольер с крокодилами.

Источник: Комсомольская правда

В Британии произошел жуткий инцидент: невменяемый 30-летний посетитель зоопарка, житель графства Норфолк, подошел к 3-летнему ребенку (не своему), взял его на руки и… швырнул в вольер к крокодилам. Малыша успели спасти до того, как хищные рептилии разорвали его на части, однако ребенок все равно получил серьезные травмы.

Произошло это в британском городке Хантингдоншир, пресс-служба полиции которого и сообщила об инциденте. В городе находится частный зоопарк, куда съезжаются жители окрестных деревень и городов. 30-летнего приезжего, бросившего ребенка к крокодилам, оперативно задержали — ему светит статья о попытке убийства.

При этом местная полиция не уверена, знали ли ребенок и мужчина друг друга. Не уточняется также, где были родители мальчика, которого бросили в вольер. Однако сейчас ребенок госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии — врачи уверены, что при должной медицинской помощи ему удастся восстановиться.

Ранее KP.RU сообщил, что в одной из деревень Индонезии крокодил убил 10-летнего ребенка и пронес его тело перед местными жителями.