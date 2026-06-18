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Parisien: во Франции атаковали предприятие по производству дронов для ВСУ

Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание завода по производству БПЛА для Украине.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции неизвестные атаковали предприятие по производству беспилотников для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание Le Parisien со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Согласно источнику, инцидент произошел на заводе компании Delair на юго-западе Франции. Неизвестные забросали здание предприятия бутылками с зажигательной смесью, произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Через несколько дней правоохранители задержали мужчину по подозрению в шпионаже за предприятием. Как говорится в заявлении прокуратуры, при нем было найдено «передовое оборудование» для съемки и сбора информации.

Ранее KP.RU сообщал, что российские военные уничтожили цех по производству дронов для ВСУ на территории Харьковской области. Для удара и ликвидации предприятия ВС РФ задействовали дроны-камикадзе «Герань».

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