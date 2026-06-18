Умер мультипликатор Игорь Макаров

По данным Союза кинематографистов, Макаров в 1968 году окончил факультет прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское). Отмечается, что он работал над такими мультфильмами как «Контакты… Конфликты…», «Стереотипы» и «Йоксель-Моксель».