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Умер мультипликатор Игорь Макаров

Умер создатель мультфильмов «Очень синяя борода» и «Пес в сапогах» Игорь Макаров.

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Художник-постановщик мультфильмов «Очень синяя борода» и «Пес в сапогах» Игорь Макаров умер в возрасте 82 лет, сообщили в пресс-службе Союза.

«Восемнадцатого июня 2026 года на 83-м году жизни не стало классика мультипликации кино и телевидения, карикатуриста, шаржиста, художника, члена Союза кинематографистов России Макарова Игоря Аркадьевича (1944−2026)», — говорится в сообщении.

По данным Союза кинематографистов, Макаров в 1968 году окончил факультет прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское). Отмечается, что он работал над такими мультфильмами как «Контакты… Конфликты…», «Стереотипы» и «Йоксель-Моксель».