Умер мультипликатор Игорь Макаров

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Художник-постановщик мультфильмов «Очень синяя борода» и «Пес в сапогах» Игорь Макаров умер в возрасте 82 лет, сообщили в пресс-службе Союза.
«Восемнадцатого июня 2026 года на 83-м году жизни не стало классика мультипликации кино и телевидения, карикатуриста, шаржиста, художника, члена Союза кинематографистов России Макарова Игоря Аркадьевича (1944−2026)», — говорится в сообщении.
По данным Союза кинематографистов, Макаров в 1968 году окончил факультет прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское). Отмечается, что он работал над такими мультфильмами как «Контакты… Конфликты…», «Стереотипы» и «Йоксель-Моксель».