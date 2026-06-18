Кубинец осуждён на 8 лет за наркотуризм в Волгограде

Отметим, по итогу расследования иностранцу было предъявлено обвинение в ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Решением Тракторозаводского районного суда фигуранту был назначен приговор в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией мобильного телефона, по средствам которого он и был втянут в преступный бизнес. Отбывать наказание кубинец будет в колонии строго режима.