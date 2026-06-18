В Гвардейске у продавца изъяли немаркированные жидкости для вейпов на 252 тыс. рублей

В магазине на улице Мира в Гвардейске полицейские изъяли немаркированную продукцию с никотином. Информацию о незаконной продаже стражам порядка передали бдительные граждане.
В ходе проверки сотрудники МО МВД России «Гвардейский» обнаружили и изъяли 220 единиц товара — жидкости для электронных систем доставки никотина и одноразовые устройства. Экспертиза подтвердила: вся продукция содержит никотин. Стоимость контрафакта оценили в 252 тысячи рублей.
В отношении 64-летней владелицы торговой точки возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки). Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Калининградской области.