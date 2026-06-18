В Гвардейске у продавца изъяли немаркированные жидкости для вейпов на 252 тыс. рублей

В магазине на улице Мира в Гвардейске полицейские изъяли немаркированную продукцию с никотином. Информацию о незаконной продаже стражам порядка передали бдительные граждане. В ходе проверки сотрудники МО МВД России «Гвардейский» обнаружили и изъяли 220 единиц товара — жидкости для электронных систем доставки никотина и одноразовые устройства. Экспертиза подтвердила: вся…