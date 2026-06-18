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Умер мультипликатор «Пса в сапогах» и «Очень синей бороды» Игорь Макаров

Умер Игорь Макаров, мультипликатор, художник-постановщик и член Союза кинематографистов России, сообщила пресс-служба организации.

Источник: РБК

Умер Игорь Макаров, мультипликатор, художник-постановщик и член Союза кинематографистов России, сообщила пресс-служба организации.

«18 июня 2026 года на 83-м году жизни не стало классика мультипликации кино и телевидения, карикатуриста, шаржиста, художника, члена Союза кинематографистов России Макарова Игоря Аркадьевича», — говорится в сообщении.

С 1968 по 1977 год Макаров работал художником-постановщиком главной редакции музыкальных программ телевидения и создавал декорации для программ «Артлото», «Вокруг смеха», «Бенефис» и других. С 1995 года он был главным художником телекомпании REN TV.

В анимационном кино Макаров работал с режиссерами Самсоновым и Гамбургом. Он был художником-постановщиком мультфильмов «Очень синяя борода», «Пес в сапогах», «Контакты… Конфликты…», «Стереотипы», «Йоксель-Моксель» и других.

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