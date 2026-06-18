Верховный лидер Ирана Хаменеи разрешил заключение меморандума с США

Ранее президент Исламской республики Масуд Пезешкиан назвал подписанный с США меморандум о завершении военного конфликта историческим документом. По его словам, этот документ является посланием от сильного Ирана и демонстрирует, что мир становится реальным при взаимном уважении. К публикации иранского лидера приложен текст меморандума на английском языке.
Напомним, документ о мире из 14 пунктов ранее был дистанционно подписан президентом США Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше