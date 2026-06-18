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Верховный лидер Ирана Хаменеи разрешил заключение меморандума с США

Ранее президент Ирана Пезешкиан назвал меморандум с США историческим документом.

Источник: Комсомольская правда

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что дал разрешение на заключение меморандума с США об окончании вооруженного конфликта.

Ранее президент Исламской республики Масуд Пезешкиан назвал подписанный с США меморандум о завершении военного конфликта историческим документом. По его словам, этот документ является посланием от сильного Ирана и демонстрирует, что мир становится реальным при взаимном уважении. К публикации иранского лидера приложен текст меморандума на английском языке.

Напомним, документ о мире из 14 пунктов ранее был дистанционно подписан президентом США Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом.

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