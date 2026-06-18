Россияне смогут увидеть серебристые облака и сближение Луны и Юпитера в июне

В июне россияне смогут стать свидетелями нескольких увлекательных астрономических явлений — сближение Луны с Юпитером, появление серебристых облаков и возможный звездопад. Об этом сообщил доктор наук, просветитель и преподаватель Сергей Чумаков.
По словам эксперта, в ближайшие дни после заката на западе неба еще можно будет увидеть самую большую планету в Солнечной системе — Юпитер. Хотя время его вечерней видимости подходит к концу, планета все еще будет заметна примерно в течение часа после захода солнца.
Особенно впечатляющим будет вид Юпитера рядом с растущей Луной 18 и 19 июня.
— Сближение этих двух небесных тел нельзя назвать экстремально тесным и уникальным, но выглядит это как минимум красиво, — отметил ученый.
Кроме того, в июне можно будет наблюдать редкое атмосферное явление — серебристые облака. Они появляются на западе после заката и выглядят как светящиеся серо-голубые полосы или нити на фоне темного неба.
Как пояснил специалист, эти облака формируются на высоте от 70 до 100 километров, практически на границе атмосферы и космоса, из мельчайших кристаллов льда, образующихся вокруг частиц метеорной или вулканической пыли. Летом, когда солнце не опускается низко за горизонт, такие облака продолжают освещаться его лучами даже после заката и выделяются своей яркостью на фоне темно-синего неба.
Также в конце месяца ожидается максимум метеорного потока Июньские Боотиды, который произойдет 27 июня. Однако, как предупреждает эксперт, активность этого потока может быть крайне непредсказуемой.
— Его активность крайне переменчива, и говорить о том, что в этот день можно увидеть сколько-нибудь заметный звездопад, пока рано, — приводят слова Чумакова «Известия».
Явление «пепельный свет», возникающее из-за особенностей фазы Луны, можно наблюдать по вечерам в период с 17 по 20 июня в небе над Москвой. Свет лучше всего заметен именно при возрасте Луны в районе двух-трех суток после новолуния.