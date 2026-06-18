Россияне смогут увидеть серебристые облака и сближение Луны и Юпитера в июне

Как пояснил специалист, эти облака формируются на высоте от 70 до 100 километров, практически на границе атмосферы и космоса, из мельчайших кристаллов льда, образующихся вокруг частиц метеорной или вулканической пыли. Летом, когда солнце не опускается низко за горизонт, такие облака продолжают освещаться его лучами даже после заката и выделяются своей яркостью на фоне темно-синего неба.