Старейшему животному на планете исполнилось 194 года

Гигантской черепахе Альдабра по имени Джонатан, которая признана старейшим животным на Земле, исполнилось 194 года. Пресмыкающееся родилось еще в XIX веке — в 1832 года. Спустя 50 лет его перевезли с Сейшельских островов на остров Святой Елены, и в данный момент оно проживает в загоне на территории резиденции местного губернатора Найджела Филлипса. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил портал UPI.