«Вижу нападки общества, но верю в милосердие»: мама из Советска просит помощи для спасения сына, выпавшего из окна

11 июня сын смотрел мультфильмы в детской комнате. «У нас трёхкомнатная квартира, мы были дома вдвоём. Я возилась на кухне и периодически заходила к сыну в комнату, — рассказывает мама мальчика. — Я всегда контролировала Павлика, всегда была рядом. Сейчас у нас ремонтируют дорогу под домом, нагнали спецтехнику: я предполагаю, что ему было интересно на неё смотреть. По второму образованию я инженер и раньше рассказывала ему про тракторы, экскаваторы — у самой работа связана со стройкой».