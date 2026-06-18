В Ростовской области мужчине вынесли приговор за стрельбу из игрушечного автомата

Происшествие случилось 18 февраля в Волгодонске. В разгар дня мужчина вышел на балкон многоэтажки и начал прицельно стрелять из игрушечного автомата «орбизами». Оружие было имитировано под автомат Калашникова, а полимерные шарики вырывались из него с характерным боевым звуком. При этом стрелок еще и сыпал угрозами. На оживленной аллее такое поведение вызвало настоящий переполох у прохожих. Перепуганные люди позвонили в полицию.