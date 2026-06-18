Глава «Укрпочты» Смилянский назвал «козлами» говорящих о его зарплате украинцев

В апреле стало известно, что граждане Украины задолжали по микрозаймам 628 миллионов долларов, и за год эта сумма увеличилась на 175 миллионов долларов. В сообщении указывается, что в прошлом году украинцы оформили 8,6 миллиона микрозаймов на сумму 56,76 миллиарда гривен (1,2 миллиарда долларов). Средний размер займа «до зарплаты» составил 6,6 тысячи гривен (150 долларов).