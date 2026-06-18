Мультипликатор Игорь Макаров умер в возрасте 82 лет

«18 июня 2026 года не стало классика мультипликации кино и телевидения, карикатуриста, шаржиста, художника», — говорится в публикации.
Выпускник Московского высшего художественно-промышленного училища работал художником-постановщиком в Главной редакции музыкальных программ телевидения. Он создавал декорации к передачам «Вокруг смеха», «Бенефис», «Артлото» и оформлял порядка тридцати театральных постановок. Позднее занимал должность главного художника телекомпании REN TV.
В анимационном кино Макаров сотрудничал с режиссёрами В. Самсоновым и Е. Гамбургом. Его руке принадлежат художественные решения мультфильмов «Пёс в сапогах», «Очень синяя борода», «Контакты… Конфликты…», «Стереотипы» и других картин.
А накануне стало известно, что американская актриса Дэйви Чейз, знакомая зрителям по хоррору «Звонок» и мультфильму «Лило и Стич», скончалась в возрасте 35 лет. По словам её бойфренда, причиной трагедии стали менингит и заражение крови, спровоцировавшие септические осложнения и полиорганную недостаточность, а ранее в том же месяце артистку госпитализировали в Лос-Анджелесе с истощением. Чейз прославилась ещё в детстве: в 2002 году она подарила голос Лило в диснеевской ленте и последовавшем сериале, а роль Самары Морган в «Звонке» принесла ей премию MTV Movie Award как лучшему злодею.
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