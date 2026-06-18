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На Дону объявлена ракетная опасность

В Ростовской области действует режим ракетной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области действует режим ракетной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителям региона рекомендуется проследовать в укрытие, подвал или на подземную парковку.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 18 июня в результате атаки беспилотников в городе Гуково один человек погиб, есть раненые.

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