Вэнс: Задержка в публикации меморандума связана с переводом документа на фарси

В воскресенье был подписан цифровой меморандум между США и Ираном. Вэнс отметил, что стороны стремились к скорейшей публикации документа. Иран предложил, чтобы президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан поставили свои подписи под меморандумом, после чего текст мог быть опубликован как подписанный документ.