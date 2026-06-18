Моджтаба Хаменеи заявил, что разрешил подписание меморандума между США и Ираном

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в четверг, 18 июня, заявил, что дал разрешение на подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Он отметил, что придерживался другого мнения, но изменил его после того как президент Ирана и Высший совет национальной безопасности страны взяли на себя соответствующие обязательства.
— С этого момента мы, то есть вы, гордый народ, и ваш скромный слуга, будем ждать выполнения озвученных условий. Однако очевидно, что будущие личные переговоры не будут означать принятие мнения врага. Надеемся, что благословенная молитва нашего Владыки принесет народу Ирана все виды побед и триумфов, — говорится в заявлении Хаменеи.
Текст обращения верховного лидера был опубликован в Telegram-канале местного агентства Tasnim.
15 июня во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил о подписании меморандума с Ираном и отметил, что Ормузский пролив полностью откроют для судов 19 июня. По данным СМИ, этот документ подразумевает снятие нефтяных санкций с Ирана, разморозку активов страны в размере 25 миллиардов долларов и остановку ядерной программы.