Моджтаба Хаменеи заявил, что разрешил подписание меморандума между США и Ираном

— С этого момента мы, то есть вы, гордый народ, и ваш скромный слуга, будем ждать выполнения озвученных условий. Однако очевидно, что будущие личные переговоры не будут означать принятие мнения врага. Надеемся, что благословенная молитва нашего Владыки принесет народу Ирана все виды побед и триумфов, — говорится в заявлении Хаменеи.