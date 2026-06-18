Сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью со счетом 1:1 на ЧМ по футболу

После двух матчей на счету чешской сборной одно очко, она занимает третье место в группе А. Южноафриканцы, уступающие по дополнительным показателям, замыкают таблицу квартета. По три очка у мексиканцев и южнокорейцев, которые пока провели по одной встрече. 19 июня в 04:00 мск они сыграют друг с другом.