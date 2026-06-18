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Сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью со счетом 1:1 на ЧМ по футболу

Сборная Чехии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой ЮАР в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Чехи и южноафриканцы набрали первые очки на турнире, который принимают США, Канада и Мексика.

Сборная Чехии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой ЮАР в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Чехи и южноафриканцы набрали первые очки на турнире, который принимают США, Канада и Мексика.

На шестой минуте счет открыл полузащитник Михал Садилек. На 82-й минуте в ворота чехов был назначен пенальти — рукой в своей штрафной сыграл хвабек Павел Шульц. Тебохо Мокоэна реализовал одиннадцатиметровый. Главным судьей матча была американка Тори Пенсо. Она стала второй женщиной-арбитром, работавшей на матче мужского чемпионата мира (после француженки Стефани Фраппар).

После двух матчей на счету чешской сборной одно очко, она занимает третье место в группе А. Южноафриканцы, уступающие по дополнительным показателям, замыкают таблицу квартета. По три очка у мексиканцев и южнокорейцев, которые пока провели по одной встрече. 19 июня в 04:00 мск они сыграют друг с другом.

В заключительном туре сборная Чехии сойдется с командой Мексики, сборная ЮАР — с командой Южной Кореи. Оба матча начнутся 25 июня в 04:00 мск.

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