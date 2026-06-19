Женщину эвакуировали из ущелья Кимасар в Алматы

Спасатели оказали помощь женщине, получившей травму во время прогулки в горах Алматы. Из-за повреждения ноги она не смогла продолжить путь и спуститься вниз.
Сигнал о помощи поступил в Республиканскую службу спасения «Барыс» из ущелья Кимасар. Выявлено, что женщина 1964 года рождения подвернула ногу во время прогулки.
Для проведения поисково-спасательной операции на место направили пешие группы и квадроцикл. Пострадавшую обнаружили ниже качелей в районе беседок.
Спасатели сопроводили женщину до безопасного места, где ее ожидала бригада скорой помощи.
В МЧС напомнили, что перед походом в горы важно оценивать свои силы и заранее позаботиться о безопасности.
«Отправляясь в горную местность, важно выбирать удобную обувь, учитывать свои физические возможности и соблюдать меры безопасности», — отметили в ведомстве.
Информации о состоянии женщины после передачи медикам не сообщается.