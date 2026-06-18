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«Татнефть» заявила об отсутствии проблем с топливом в Московском регионе

В «Татнефти» заверили, что проблем с бензином и дизельным топливом на АЗС в Московском регионе нет. В начале недели компания объявила о лимитах на отпуск бензина АИ-95 и АИ-92, но позже сняла ограничения на продажу последнего.

Источник: РБК

На заправочных станциях сети «Татнефть» в Москве и области отсутствуют проблемы с наличием бензина и дизельного топлива, сообщили ТАСС в компании.

«Проблем с наличием бензина и дизельного топлива на сети АЗС “Татнефть” в Московском регионе нет, введенный ранее лимит в 30 литров по АИ-95 сохраняется», — сказали в «Татнефти».

О временных ограничениях на продажу бензина и дизельного топлива на своих АЗС «Татнефть» предупредила 16 июня. Тогда на горячей линии компании Радио РБК сообщили, что оператор ввел лимиты отпуска для бензина — до 30 л в одни руки, дизеля — до 60 л, дизель для грузовых автомобилей — до 300 л. День спустя компания объявила, что бензин АИ-92 и дизельное топливо продаются свободно, но по АИ-95 лимиты пока сохраняются.

Помимо лимита на отпуск топлива на части заправок «Татнефти» ввели ограничения по оплате — только наличные, писал «Интерфакс». При этом «Фонтанка» сообщала, что в компании не подтвердили эту информацию. Радио РБК на горячей линии указали, что на некоторых АЗС существуют временные технические ограничения в работе банковских терминалов и мобильного приложения, поэтому могут возникнуть трудности с топливными картами.

Проблемы с поставками топлива в отдельных российских регионах возникли в конце мая. О дефиците на заправках сообщали власти Крыма и Севастополя, а также Кубани и Удмуртии. Недостаток на АЗС фиксировали и в ДНР. Продажу топлива на АЗС региона ограничили власти ЛНР.

Минэнерго подчеркивало, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной и контролируемой. В ФАС также указывали, что для обеспечения внутреннего рынка топливом принимаются все необходимые меры.

В начале июня вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать меры по стабилизации внутреннего рынка топлива, включая консультации с Белоруссией по увеличению поставок.

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