«Татнефть» заявила об отсутствии проблем с топливом в Московском регионе

О временных ограничениях на продажу бензина и дизельного топлива на своих АЗС «Татнефть» предупредила 16 июня. Тогда на горячей линии компании Радио РБК сообщили, что оператор ввел лимиты отпуска для бензина — до 30 л в одни руки, дизеля — до 60 л, дизель для грузовых автомобилей — до 300 л. День спустя компания объявила, что бензин АИ-92 и дизельное топливо продаются свободно, но по АИ-95 лимиты пока сохраняются.